“Una vita sullo schermo“, Greggio al Mancinelli

Star della televisione e del cinema, Ezio Greggio (nella foto) arriva a teatro e questa sera alle 21 porta porta al Mancinelli “Una vita sullo schermo”, secondo appuntamento della stagione “Protagonisti” diretta da Pino Strabioli. Lo spettacolo è un one man show nel quale Greggio racconta la storia della tv italiana di ieri e di oggi attraverso monologhi, parodie di personaggi famosi e sketch molto conosciuti. Attraverso l’ausilio di un grande ledwall, l’attore, regista e showman parlerà di televisione, politica, sport e società con aneddoti di fatti e incontri molto divertenti che gli sono capitati in Italia e negli Stati Uniti. Sullo schermo ci saranno sorprese, clip e momenti indimenticabili della sua carriera ma anche numeri che sapranno coinvolgere il pubblico in sala. Di certo uno spettacolo diverso in cui Ezio Greggio, con la simpatia che lo contraddistingue e l’ausilio tecnico di un gruppo professionistico di alto livello, si conferma un mattatore del pubblico, un artista imprevedibile che ha attraversato, e continua a fare, la storia dello spettacolo italiano con cult come Drive In, Paperissima, La sai l’ultima?, Veline e Striscia la notizia, il tg satirico che conduce fin dalla prima puntata del 1988 con oltre 4.000 puntate. Senza dimenticare film e serie tv come Yuppies, Vacanze di Natale, Anni ‘90, Montecarlo Gran Casinò, Infelici e contenti e papà di Giovanna, con il quale ha vinto il Nastro d’Argento, il Globo d’Oro e il Premio Flaiano.

I biglietti sono disponibili su Ticket Italia e al botteghino del Mancinelli, dalle 16 alle 20.30.