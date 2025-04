Una storia di umanità e impegno. I 140 anni di Croce Rossa a Perugia. Festa tra passato e progetti in arrivo

Una lunga storia di assistenza umanitaria, volontariato e solidarietà. Fondata nel 1885 a Perugia, la Croce Rossa festeggia i 140 anni di umanità e di impegno verso la città con una conferenza che si è tenuta ieri alla Sala della Vaccara per fare il punto tra passato, presente e programmi futuri. Nell’incontro, moderato da Massimo Angeletti, sono intervenuti Daniele Migliori, vice presidente Cri di Perugia che ha ripercorso la storia dal 1885 al 1902, Ilaria Biondi, Ispettrice infermiere volontarie del Comitato (sul Crocerossine e il loro contributo), Antonio Rulli, direttore sanitario Cri (ha rievocato la storia del Cicr promotore e custode del Diritto Internazionale Umanitario) mentre di “La Croce Rossa di oggi, impegno e prospettive” ha parlato il presidente Antonio Piro che ha descritto quanto svolto in questi ultimi anni dal comitato perugino e la programmazione futura.

Su questo fronte ha ricordato l’avvio della Campagna del 5xmille, l’appuntamento del 10 maggio con dimostrazioni di manovre sanitarie primo soccorso nelle piazze della città e l’evento clou del 10 ottobre con la cena di Gala con Mogol. Piro ha riportato i dati dell’attività svolta. Così, nel settore sociale, nel corso del 2024, sono state assistite 104 persone in stato di bisogno (49 famiglie) nel servizio occasionale mentre in quello continuativo sono state assistite 232 famiglie per un totale di 902 persone. A questo si deve aggiungere il servizio Sasfid (Assistenza Senza Fissa Dimora) improntato all’aiuto e al sostegno di persone che sono in condizioni di marginalità sociale. Durante l’anno sono state prese in carico anche persone con necessità e difficoltà diverse: economiche, dipendenza e problematiche di salute, con distribuzione di cibo proveniente da supermercati e pasticcerie.

Sono state ripercorse le collaborazioni con la Caritas Perugia e Assisi, la cooperativa Borgorete, Cabiria e quella con Colletta Alimentare dove la Croce Rossa ha ricevuto, dal Nazionale, pacchi viveri e li ha distribuiti a famiglie in difficoltà. Altra attività è stata quella di sopperire alle richieste dei detenuti a partire dai colloqui di supporto e ascolto. Per la Pasqua del 2024 sono state donate 65 confezioni di cioccolata e prodotti per bambini alle detenute e nel febbraio 2024 nella sala hobby della sezione femminile alcune volontarie hanno realizzato un laboratorio di decorazioni. Tra le assistenze gratuite ci sono anche quelle per le persone con disabilità: della gentilezza al servizio di consegna farmaci. Durante il periodo del covid è nato, a livello nazionale, il servizio di consegna farmaci e pacchi viveri alle persone che non potevano uscire di casa per contagio, anziani soli, immunodepressi.