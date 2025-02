"Una sfida avvincente"

Moreno Vantaggi e la moglie Cinzia Cappannelli sono i titolari della Perugia Pratiche. Da anni questa realtà, eccellenza nel campo delle pratiche auto, collabora con i più prestigiosi concessionari della regione ed è ormai punto di riferimento nella gestione di documenti nel settore della mobilità su strada. "La nostra prima sede è stata fondata nel 1999 a Ponte Felcino, mentre la seconda nel 2022 a San Sisto. Ci avvaliamo di tre preziose professioniste: Cinzia, Genni e Simona, le nostre collaboratrici". Agenzia Pratiche è sul territorio ormai da diverso tempo e grazie alla competenza, alla serietà e alla velocità che la distingue, ha instaurato un rapporto consolidato con i clienti privati che scelgono l’agenzia per operazioni come i passaggi, il rinnovo delle patenti e le demolizioni. "Poi lavoriamo anche con il settore business: concessionari, rivenditori di auto e commercianti - racconta Moreno - filiera altrettanto importante".

Come mai avete deciso di affiancare il campionato di giornalismo anche per questa edizione?

"Non siamo nuovi a queste operazioni. Come noto, siamo sponsor ufficiali del Perugia calcio femminile e della squadra di pallavolo femminile della Bartoccini (A1). Sono inoltre tre anni che sponsorizziamo il Perugia calcio maschile e altre società dilettantistiche. Così abbiamo deciso di far parte anche della squadra dei “Cronisti in classe“ e accompagnarli in questa avvincente sfida a fianco de La Nazione. Un’iniziativa che incontra tutto il nostro apprezzamento, perché utile alla crescita e alla formazione degli studenti, sempre meno abituati alla lettura e all’uso della carta. Il giornalismo è, da questo punto di vista, la migliore risposta possibile alle fake news e a tante altre degenerazioni che solo la cultura, la verifica delle fonti e la passione di chi si occupa di informazione con scienza e coscienza può evitare e combattere ".