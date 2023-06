’’Una rosa… rinascerà’’, gli studenti alle prese con la solidarietà

CITTÀ DELLA PIEVE – Il premio "Una rosa… rinascerà", nato nel 2016, è giunto alla sua ottava edizione. La premiazione si è tenuta sabato nell’aula magna dell’Istituto "Pietro Vannucci" di Città della Pieve, presenti la dirigente scolastica Caterina Marcucci, il sindaco Fausto Risini, il presidente di A.L.I.Ce. Città della Pieve Guerrino Bordi, il governatore della Misericordia Fabio Sberna, l’ideatore del premio Franco Pilato, le classi degli studenti che hanno ricevuto il riconoscimento, i rappresentanti di Allianz. Il premio, per volere di Franco, è stato istituito a seguito della pubblicazione dell’omonimo libro, un esempio di amore per la vita nonostante le avversità, ma anche dell’affetto di una città intera nei confronti di un paesano in difficoltà. A ricevere il premio tre alunni dell’Istituto Comprensivo, designati dal Collegio Docenti: Desiree Greco e Jacopo Verdacchi della classe 4A della Scuola Primaria di Città della Pieve e Ginevra Graziani della classe 2° della Scuola Secondaria di Primo Grado. Ognuno di loro ha ricevuto il libro di Franco, fiori e 200 euro.