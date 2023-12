Una piazza per Raffaele Rossi: "Uomo d’impegno, amava la città"

PERUGIA – Raffaele Rossi è stato un personaggio che ha veramente amato la sua città. Era nato a Perugia il primo febbraio del 1923. Durante l’occupazione tedesca dell’Italia fece parte del movimento giovanile di resistenza nella città di Perugia, assumendo anche incarichi di direzione nel movimento giovanile comunista e nel Partito Comunista italiano. La sua biografia è lunga: racconta che tra i tanti impegni istituzionali, c’è stato anche un seggio da senatore.

Ora arriva il riconoscimento: ieri gli è stata dedicata una piazza vicino alla scuola elementare Ciabatti, non a caso. Lele Rossi era un insegnante, per trent’anni è stato membro dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea e per diciotto anni presidente, partecipando ad un’intensa attività di ricerca e di direzione. Alla cerimonia di intitolazione erano presenti l’assessore Edi Cicchi, i consiglieri comunali Sarah Bistocchi e Francesco Zuccherini, le figlie Elisabetta e Marinella. A presentare la proposta di intitolazione era stata l’associazione ’Sandro Pertini’.