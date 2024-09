Una mostra omaggia il pittore Ribustini

GUALDO TADINO - Il pittore Ulisse Ribustini è stato autore di affreschi della Cattedrale e della cripta, dove raffigurò momenti fondamentali della vita del santo protettore gualdese, il Beato Angelo. Per questo il Comitato del settecentenario angelano, presieduto da Carlo Catanossi), proporrà, in collaborazione con l’Ufficio beni culturali del Comune di Perugia, una mostra chiamata “Dall’omaggio a Dante Alighieri ai disegni preparatori sulla vita del Beato Angelo“. L’evento ha il patrocinio di Regione Umbria, del Comune di Gualdo Tadino e del Polo museale con il sostegno della Farmacia Capeci. Il taglio del nastro inaugurale è previsto per le 18 di sabato 21 nella chiesa di San Francesco: sarà preceduto alle 17 da un incontro di presentazione nella Mediateca del Museo dell’emigrazione, dove verrà illustrato il progetto. La mostra vuole essere un omaggio al maestro di origine marchigiane, che ha avuto un ruolo fondamentale nel panorama artistico umbro tra Ottocento e Novecento, per essere stato docente di pittura nell’Accademia di Belle arti di Perugia, dove ha contribuito alla formazione di tanti allievi artisti, tra cui Gerardo Dottori.

Alberto Cecconi