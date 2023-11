"Una luce sui diritti". L’Unicef con le scuole

CITTÀ DI CASTELLO – Alcuni plessi didattici hanno ricevuto ieri gli attestati rilasciati dall’Unicef e dal Ministero dell’Istruzione alle "Scuole Amiche dei Bambini e degli Adolescenti" in vista del ricco programma rivolto proprio ai più giovani. Nel corso di una cerimonia a Città di Castello ieri i dirigenti scolastici del Primo Circolo Didattico San Filippo, Silvia Ghigi, del Secondo Circolo Simone Casucci e dell’Istituto Comprensivo ’Alberto Burri’ di Trestina, Giuliana Leandri, hanno ricevuto dalla presidente regionale dell’Unicef Iva Rossi gli attestati. L’incontro è servito per presentare il programma degli appuntamenti "Una luce sui diritti" con cui fino all’11 dicembre sarà richiamata l’attenzione dell’opinione pubblica sulla condizione dei bambini e ragazzi nella società e sui loro diritti. Gli eventi coinvolgono le scuole, i Comuni e la Fondazione Centro Studi Villa Montesca oltre alla Comunità Educante Alto Tevere e numerose associazioni ed enti del territorio. In programma: stamani alle ore 10.30 "Diritti come alberi", la messa in dimora di un albero donato dalle amministrazioni comunali. Dal 27 novembre al 3 dicembre si terrà poi la "Settimana dello Sport" con gli open days dell’ASD Madonna del latte e del Canoa Club Città di Castello. Il 29 novembre (ore 16.45) l’appuntamento sarà con "Tana lib(e)ri tutti", letture ad alta voce in piazza Servi di Maria. Venerdì primo dicembre sarà la volta di "Pace libera tutti", con racconti e laboratori creativi sulla pace. Lunedì 4 dicembre (ore 17) sarà di scena "Diritto all’affettività", un talk con il professor Paolo Antonelli alla scuola primaria La Tina mentre mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre (alle ore 15) la Scuola comunale di musica Puccini proporrà lezioni aperte al pubblico e, a seguire, un’esibizione degli allievi.