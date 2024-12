Una folla dà l’ultimo saluto a Walter. Per Ilaria funerali nella sua terra

La comunità di Trevi con un caloroso abbraccio ieri pomeriggio ha reso l’estremo saluto a Walter Bevilacqua, il 36enne deceduto nel terribile frontale (foto) di venerdì sera in località Pigge di Trevi, lungo il vecchio tracciato della vecchia Flaminia. Incidente in cui ha perso la vita anche Ilaria Santomassimo, 30 anni, ingegnere originaria di Piedimonte Matese nel Casertano e che lavorava a Todi. Da qualche tempo era residente nella frazione di Pigge a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia. Per lei funerali sempre ieri nella terra d’origine. Una folla ha reso l’ultimo saluto a Walter nel Duomo di Sant’Emiliano dove in tantissimi si sono stretti ai genitori. A celebrare il rito funebre il parroco don Camillo che commosso si limitato a dare anche lui l’ultimo abbraccio al 36enne trevano, evitando qualsiasi considerazione che avesse potuto turbare il silenzio e il dolore dei familiari. Massiccia presenza di cittadini trevani, amici e di tanti giovani che hanno voluto essere vicini ai famigliari e far capire loro quello che è stato Walter durante la sua troppo breve vita terrena. Presenti alla cerimonia funebre anche il sindaco Ferdinando Gemma, il vice Francesco Saverio Andreani, il presidente del consiglio, Marco Baldacci. Toccante il momento dell’uscita del feretro dal Duomo di Sant’Emiliano, con due ali di folla lungo i vicoli che conducono in Piazza Mazzini. Il feretro è stato accompagnato al cimitero monumentale di Trevi. Nella stessa giornata di ieri si sono svolti a Piedimonte Matese i funerali di Ilaria Santomassimo, l’altra vittima del terribile incidente avvenuto venerdì sera lungo il vecchio tracciato della Flaminia.

C.Lu.