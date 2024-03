Una favola musicale per i “Solisti Aquilani“ “La Gattomachia“ sul palcoscenico di Solomeo

Un Family Concert a Perugia e i Solisti Aquilani a Solomeo. Ecco l’offerta per il week-end della stagione degli Amici della Musica e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. “La Musica e le Arti: La danza” è il titolo del secondo Family Concert in scena oggi al Teatro della Sapienza a Perugia, con spettacoli alle 16.30 e alle 18: la rassegna è dedicata al rapporto della musica con altre forme espressive e oggi si affronta la danza su musica del Tetraktis Percussioni (Gianni Maestrucci, Laura Mancini, Leonardo Ramadori e Gianluca Saveri) e con i danzatori Debora Renzi e Mattia Maiotti. Sempre oggi alle 16 all’Auditorium di Santa Cecilia, in via Fratti, per il ciclo “Storie, Musica e Parole in circolo“ la musicologa Chiara Bertoglio terrà un incontro su la “Passione secondo Giovanni“ di Bach che il 7 aprile verrà eseguita a San Pietro.

A Solomeo è alta l’attesa per i Solisti Aquilani (nella foto) diretti da Orazio Sciortino, che insieme al violinista Piercarlo Sacco e all’attore Roberto Recchia, saranno i protagonisti del concerto di domani alle 17.30 al teatro Cucinelli. Sul palco prederà vita e forma “La Gattomachia“, favola musicale per violino, narratore e archi dello stesso Sciortino, e la “Minimax Repertorium fur Militarmusik“ di Paul Hindemith. "Due opere – sottolinea Fabio Ciofini, direttore artistico del Cucinelli – legate da un approccio ironico e parodistico. Composta nel 2017 per il Teatro alla Scala, la Gattomachia rilegge l’originale poema seicentesco di Lope de Vega, reinterpretando la storia di un triangolo amoroso tra gatti, tra citazioni e brani “à la manière de“. Il Minimax di Hindemith è nato per il Festival di Donaueschingen nel 1923, come parodia delle musiche militari che Hindemith stesso aveva eseguito, come batterista, durante la Grande Guerra".

Informazioni e e biglietti sul sito perugiamusicaclassica.com