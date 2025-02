"Una donna nel fiume". Via alle ricerche

TERNI I vigili del fuoco poco dopo le 17 di ieri hanno avviato nel fiume Nera, all’altezza di Ponte Allende, le ricerche di una donna che è stata notata da un automobilista mentre scavalcava la ringhiera, forse per gettarsi nel corso d’acqua. E’ stato proprio l’automobilista a informare le forze dell’ordine e a far scattare l’allarme. Le ricerche sono condotte dal nucleo Saf (Speleo alpino fluviale ) dei vigili del fuoco, che hanno messo in acqua una nuova imbarcazione, denominata “whaly“, in robusto materiale plastico e ritenuta particolarmente adatta alle condizioni del tratto ternano del fiume. Collaborano alle ricerche anche le altre forze di polizia.