Una città nel pallone. Foligno, promozione vicina: "Domenica tutti allo stadio"

Il popolo dei falchetti sogna e chiama la città per sostenere il Foligno Calcio. L’evento è quello da non perdere. L’occasione arriva domenica, quando allo stadio "Enzo Blasone" la squadra di casa sfiderà il Todi in un confronto dal quale gli uomini di Michele Proietti potrebbero mettere il definitivo sigillo per chiudere la stagione festeggiando il ritorno, con una giornata di anticipo, nel campionato di Eccellenza Regionale.

"Tutti allo stadio" è lo slogan che serpeggia con caratteri cubitali sugli striscioni posizionati nella vie principali della città di Foligno nel tentativo di portare sugli spalti dello stadio "Blasone" il pubblico delle grandi occasioni, per incitare la squadra a conquistare la vittoria. La corsa al biglietto è già cominciata. "Niente scuse, tutti presenti" ad un appuntamento che nessuno - o quasi - alla vigilia del campionato aveva ipotizzato e, invece, grazie alle imprese a catena, vittoria dopo vittoria che il Foligno Calcio ha collezionato eccoci all’epilogo più entusiasmante. Un sogno che adesso è a portata di mano e potrebbe diventare realtà proprio domenica in casa. Un evento atteso da anni, sette per la precisione, tanto il tempo che manca ai falchetti per chiudere la stagione con una Promozione, traguardo che ormai appare ad un passo. Per dare il via alla "festa", però, Il Foligno Calcio è obbligato a superare l’ostacolo Todi che arriva al Blasone con il desiderio di conquistare i punti salvezza. Un compito per Urbanelli e soci, non facile che oltre ad incontrare un avversario che proverà a scendere in campo nel tentativo di provare a fare lo sgambetto al Foligno capolista, il Foligno dovrà essere bravo ed intelligente evitando di ottenere tutto e subito. Pericolo che in questi periodo della pausa di Pasqua, il tecnico biancazzurro ha ripetuto spesso consapevole che una eccessiva frenesia potrebbe complicare il compito. Ritornando al confronto di domenica il successo del falchetti potrebbe non bastare. Il "via libera" per festeggiare potrebbe arrivare solo in virtù di un successo del Foligno e qualora il San Venanzo dovesse essere fermato a Bevagna.

Ecco i punti della prevendita, dove acquistare il pass per assistere al big-match di calcio: da Daffy presso la Vis Foligno, presso il Forno Santarelli, l’edicola di Porta Romana e la sede del Foligno calcio centro Sportivo di Corvia.