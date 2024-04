Una città che diventa più ’green’. Intesa tra Comune e Plastic Free

Un patto tra istituzioni e cittadini per tutelare l’ambiente e per puntare al riconoscimento di Orvieto come comune “libero“ dalla plastica. Siglato il protocollo d’intesa tra il Comune e Plastic Free Odv Onlus. L’accordo è stato firmato dal sindaco di Orvieto e assessore all’ambiente, Roberta Tardani, e dalla referente provinciale dell’associazione, Emilia Pollasto, alla presenza dell’assessore ai servizi manutentivi, Gianluca Luciani, e del funzionario dell’ufficio ambiente, Fabio Fiocchini. Il protocollo, della durata di cinque anni, ha l’obiettivo di "generare benefici per il territorio, snellire gli iter burocratici, favorendo le attività di volontariato, e avvicinare l’ente ai cittadini impegnati nella tutela ambientale". Tra gli impegni di Plastic Free previsti nell’accordo, l’organizzazione di appuntamenti di pulizia ambientali per la rimozione dalla natura di plastica e rifiuti non pericolosi, la sensibilizzazione nelle scuole e attraverso i social network, attività di salvaguardia attraverso segnalazioni di abbandoni illeciti di rifiuti. Per quanto di propria competenza il Comune si impegna invece a garantire la rimozione dei sacchi al termine della pulizia ambientale attraverso l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, di prestare maggiore attenzione e priorità alle segnalazioni di abbandoni illeciti dei referenti locali di Plastic Free oltre che agevolare le attività di sensibilizzazione inserite nel protocollo d’intesa. Sul territorio di Orvieto sono state già realizzate iniziative congiunte con l’amministrazione comunale in particolare per la pulizia delle aree intorno al lago di Corbara. Nel novembre scorso Plastic Free ha organizzato una giornata di pulizia nella zona del percorso della Castellana con la collaborazione dell’associazione che organizza la tradizionale cronoscalata. Prossimo appuntamento in programma il 20 aprile con una passeggiata nel centro storico di Orvieto per raccogliere i mozziconi di sigaretta che a causa della maleducazione vengono spesso gettate in terra. "Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Plastic Free - commenta Tardani - perché l’associazione non solo sta portando avanti con impegno e dedizione la missione per la quale è nata ma anche perché in questi anni è riuscita a coinvolgere nelle sue attività molti giovani e altre realtà del territorio".

Cla.Lat.