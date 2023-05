Una bontà nazionale Torna il “Festival delle Porchette d’Italia“

Torna Porchettiamo, il festival delle Porchette d’Italia, giunto alla 13esima edizione. Taglio del nastro molto partecipato, ieri, per l’appuntamento che si concluderà domani. A tenere a battesimo l’evento il deputato Raffaele Nevi, membro della commissione agricoltura della Camera, l’assessore della Regione Umbra Enrico Melasecche e il presidente dell’assemblea legislativa regionale Marco Squarta (delegato per il Ministero dell’agricoltura).

A fare gli onori di casa il sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini, e l’organizzatrice dell’evento Anna Setteposte. "Porchettiamo – ha affermato il sindaco Valentini – è un format vincente e anche grazie a questo evento cerchiamo di dare sostegno alla promozione del territorio, conosciuto per la tradizione di produzione legata al maiale ma non solo, visto le tante attività che si possono svolgere nei nostri luoghi.

Il comune si è confermato il secondo in Umbria per record di giorni di permanenza di turisti stranieri".

"Porchettiamo – ha proseguito Nevi – è un’iniziativa utile per degustare un prodotto d’eccellenza in tutte le sue varianti e si dimostra una occasione utile per l’incoming turistico, visto che il turismo legato all’enogastronomia è sempre più un veicolo per attrarre un maggior numero di turisti".

"Come Regione ci siamo per dare la possibilità di valorizzare i nostri borghi ed eventi come questo", ha sottolineato Melasecche per poi aggiungere: "Stiamo ragionando per ampliare l’aeroporto, una infrastruttura importante per andare in questa direzione.

Inizialmente era previsto per 500mila passeggeri all’anno ma puntiamo ora a numeri più importanti perché stiamo scommettendo sul futuro". Il presidente dell’assemblea legislativa regionale, Squarta, ha inoltre evidenziato il record di turisti che l’Umbria ha registrato, cosa che "ha permesso di rilanciare l’immagine dell’Umbria in Europa e non solo Italia".

"E anche Porchettiamo – ha concluso – è una manifestazione che è andata oltre i confini regionali e nazionali, perché permette di mangiare bene ma anche di visitate i nostri luoghi. Ed in questo l’Umbria è imbattibile".