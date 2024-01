Un turista su 4 sceglie Assisi. Le presenze a 1,4 milioni

ASSISI – Dalle sensazioni, ai numeri: il 2023 è stato un anno da record per Assisi e il suo territorio con circa 1,4 milioni di presenze: in termini di arrivi rappresenta ben il 24,7% dell’intero flusso turistico regionale, confermandosi autentico traino dell’Umbria. I dati evidenziano una netta crescita rispetto allo scorso anno (+ 21,4% arrivi e +14,6% presenze, con un incremento in termini di variazione percentuale superiore quello regionale: 12,8% per gli arrivi e al 8,9% per le presenze), quando Assisi aveva già segnato il record di circa 1,2 milioni di presenze. I numeri relativi ai turisti stranieri parlano di oltre mezzo milione di presenze con un aumento di quasi il 27% rispetto al 2022. "Siamo di fronte a dati straordinari – evidenzia l’assessore Fabrizio Leggio – a cui vanno aggiunti escursionisti e altre categorie di visitatori. In questo contesto, sono emblematici i numeri registrati nel 2023 sul fronte parcheggi e aree di sosta a pagamento in città: 500mila auto, 17.000 autobus e 6.500 camper, per un totale stimato di circa 3 milioni di turisti, senza considerare altri mezzi di trasporto e parcheggi liberi. Ottimo anche l’afflusso ai musei civici, con oltre 87.000 visitatori lo scorso anno, con la Rocca Maggiore riaperta al pubblico soltanto il 23 giugno". "Si parla di numeri straordinari, mai registrati prima, frutto di un grande lavoro di squadra e degli importanti investimenti fatti i questi anni per una maggiore promozione e valorizzazione della città sottolinea il sindaco, Stefania Proietti –. Non si tratta di un punto di arrivo, ma di ripartenza verso nuovi obiettivi. Vogliamo consolidare e rilanciare questi numeri, con nuove e importanti azioni di promozione".