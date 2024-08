Un tuffo per aiutare il lago. Il ’Flash mob’ al Masso: "L’acqua è poca ma pulita"

Un "flash mob", un’idea per attirare l’attenzione sul Lago Trasimeno, sulla sua bellezza, i suoi paesaggi unici, ma anche per sottolineare la preoccupazione per il suo livello che però, pur in una situazione di crisi idrica che gli farà raggiungere a breve i minimi storici negli ultimi 60/70 anni, non lo priva della sua balneabilità, ribadita recentemente dai controlli fatti da Arpa Umbria e da Legambiente.

Appuntamento il 15 agosto alle ore 11 per un bagno propiziatorio al "masso" del Lido Arezzo di Castiglione del Lago, un luogo simbolo della storia recente di Castiglione del Lago e che ha visto da 80 anni, dopo la fine del suo utilizzo militare, intere generazioni crescere, giocare, ridere e amare, mantenendo inalterato il suo fascino e il suo appeal: una "foto ricordo a mollo" per il Trasimeno e per il suo futuro. L’iniziativa è partita dal "Club Velico Castiglionese", la storica associazione sportiva che ha appena festeggiato i suoi 50 anni di vita, e dall’organizzazione di volontariato "Quelli del 65", inventori di "Mister Trasimeno OK" che da anni si tuffa il primo gennaio per festeggiare il nuovo anno. Le due associazioni collaborano anche per la realizzazione della "Corsa Cobram del Trasimeno", la sconclusionata kermesse fantozziana che quest’anno si svolgerà domenica 8 settembre con un’anteprima il 7 dedicata ai bambini.

"Un bagno e una foto di gruppo al lago tutti insieme, residenti e turisti – spiega il direttore del Club Velico Castiglionese Massimo Coltella – per ribadire che l’acqua è sicuramente poca ma è pulita ed è importante che i castiglionesi siano i primi a dimostrarlo frequentando e "vivendo" come una volta il nostro magnifico specchio d’acqua".

Ribadisce il concetto Gabriele Olivo, presidente dell’associazione "Quelli del 65": "Tutte le iniziative organizzate dal 2016, anno della nostra fondazione, sono contraddistinte dall’ironia e dalla voglia di divertirsi ma sempre con finalità sociale, culturale o di solidarietà. Anche il "Ferragosto al masso", ideata con i nostri amici del Club Velico Castiglionese, deve essere un momento di divertimento per stare insieme ma anche per parlare in positivo del nostro amatissimo Trasimeno. Un lago che ha bisogno di cure, di attenzioni, di fondi pubblici certi e costanti per resistere ai cambiamenti climatici e alla grave crisi idrica che lo attanaglia da troppi anni. Noi chiediamo a tutte le forze politiche, di destra e di sinistra, a tutti i livelli decisionali, di passare dalle parole ai fatti e di farlo rapidamente per il bene del Trasimeno e di chi ci vive".