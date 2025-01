"Un tavolo permanente per il centrosinistra"

GUBBIO – I rappresentanti eugubini di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e PSI annunciano l’istituzione di un tavolo permanente a Gubbio dopo la pesantissima sconfitta elettorale del centrosinistra che per la prima volta ha portato il centrodestra al governo della città.

"Uno spazio" scrivono in una nota congiunta "dedicato al dialogo e al confronto tra tutte le forze politiche che si riconoscono nei valori del campo progressista". I rappresentanti del tavolo spiegano inoltre gli obiettivi che intendono perseguire, che si riassumono in un lavoro serio e rigoroso di opposizione all’Amministrazione Fiorucci, l’organizzazione di eventi e iniziative per affrontare i temi cruciali per la città di Gubbio, la collaborazione con la Giunta Regionale.

Inoltre, i partecipanti al tavolo dicono di impegnarsi anche nel coinvolgimento delle forze politiche attualmente escluse dalla rappresentanza in Consiglio Comunale, offrendo loro l’opportunità di presentare istanze e mozioni in un contesto inclusivo e costruttivo.