Un rosa appesa a un segnale. L’omaggio a Enzo Radicchi

UMBERTIDE – Lutto in città per la tragica fine di Enzo Radicchi, il pensionato umbertidese travolto ed ucciso da una automobile mentre stava tornando a casa. Una rosa rossa appesa ad un segnale stradale ne ricorda la morte, avvenuta proprio nei pressi della sua abitazione, all’incrocio tra via Colombo e via Marco Polo. Ad investirlo una donna di origine di origine russa, classe 1948, di professione badante a bordo di una Fiat Panda. Un evento che ha destato profondo sconcerto in città, accaduto alla vigilia del compleanno della vittima che proprio ieri avrebbe compiuto 79 anni. Per terra, da quanto emergerebbe dai rilievi nessuna traccia di frenata. La Panda ha preso il povero pensionato in pieno mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il corpo, finito prima sul cofano e poi sul parabrezza (sfondato) della vettura è volato per aria, per poi schiantarsi sull’asfalto. A soccorrere Radicchi per prima la stessa investitrice; la donna sottoposta ad alcol test è risultata sobria; dalle indagini risulta anche che non stesse utilizzando il cellulare al momento dell’impatto. A compiere rilievi ed accertamenti il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Città di Castello, coadiuvati dalla Polizia locale intervenuta per gestire la circolazione stradale. L’uomo è morto sul colpo: a nulla sono purtroppo serviti i tentativi di rianimarlo del personale del 118. Il corpo di Enzo Radicchi si trova all’obitorio del Santa Maria della Misericordia di Perugia in attesa dell’autopsia.