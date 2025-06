Incendio Lucy Plast. Ambiente “sano“

UMBERTIDE Una serie di tabelle piene di dati, cifre e grafici per dire che a Pian d’Assino la situazione è sotto controllo: nonostante l‘incendio che ha devastato la Lucy Plast e la conseguente, spaventosa nuvola di fumo che ha interessato la zona (e non solo) non si evidenzierebbe inquinamento. Nessun valore sopra i limiti, insomma. E’ quanto quanto emerge da un documento diffuso i dall’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpa), report richiesto nei giorni scorsi con forza dal Consiglio di quartiere della frazione e dal Comitato verde di Piad’Assino e consultabile sul sito ufficiale dell’organismo. Vero è che il quadro non è ancora del tutto completo: mancano i dati concernenti le acque sotterranee, come sottolinea Arpa, che dovrà "effettuare sulle matrici acque sotterranee, superficiali e sedimento ulteriori campionamenti a lunga distanza di tempo, programmati per la metà di luglio". I risultati pubblicati riguardano le rilevazioni fatte durante la fase dell’emergenza e della post emergenza su aria, terreni, sedimenti, acque superficiali e sotterranee (questi ultimi parziali). I valori riscontrati, rimarca l’agenzia, "non evidenziano criticità e sono tutti al di sotto dei valori previsti". Nella norma le concentrazioni di diossine, idrocarburi policiclici aromatici e policlorobifenili e quindi Nichel, Arsenico, Cadmio, Piombo i cui valori "risultano al di sotto del limite/obbiettivo". Nessun problema nemmeno per il torrente Assino, le cui acque sarebbero "di elevata qualità e pienamente conforme agli standard per la vita dei pesci". Ancora sotto osservazione un fosso che scorre adiacente alla fabbrica causa la scarsità dell’acqua al momento del campionamento. Pa.Ip.