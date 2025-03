Un progetto di successo. Ecco “Il Borgo Antico“

MONTE SANTA MARIA TIBERINA - Il progetto educativo della scuola “Il Borgo Antico“ considerato un modello di eccellenza. Grazie alla volontà del Comune e del circolo didattico di allargare la frequenza della scuola dell’infanzia a bambini più piccoli, da qualche anno è attivo il servizio 0-6. "Si tratta di un percorso all’insegna della continuità, capace di offrire una formazione di qualità, valorizzare il contesto locale e creare un forte senso di appartenenza al territorio", spiegano i referenti del progetto. Il successo di questa proposta educativa non è passato inosservato, tanto che recentemente il sindaco di Montegabbione e il vicesindaco di Parrano, accompagnati da una delegazione di dirigenti scolastici, hanno fatto visita al "Borgo Antico" di Monte Santa Maria Tiberina. L’incontro ha permesso di scoprire le peculiarità del modello educativo e di capire come replicarlo in altre realtà dell’Umbria. Presenti il vicesindaco Michele Simoni e la ex sindaca Letizia Michelini, oggi consigliera regionale, che ha ribadito "la necessità da parte della Regione di fornire tutti gli strumenti utili al sostegno dei servizi educativi nelle aree interne e montane".