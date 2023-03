Un polo culturale al Blueside: dalle foto all’omaggio a Django

Un nuovo spazio culturale nasce nel cuore di Perugia, in via Oberdan, dove l’armonia della musica black si abbina a esperienze artistiche legate al design, all’arte della soffiatura del vetro, alla pittura, alla fotografia e anche all’enogastronomia. Si tratta del Blueside Jazz Club, un luogo di ritrovo inedito, dallo stile inusuale, dove verranno organizzati variegati eventi culturali espressione della più alta creatività artistica, artigianale e musicale, per vivere un’esperienza culturale a tutto tondo. Si parte oggi alle 17.30 con il vernissage di “Comunque Bella“, un progetto fotografico di Edoardo Tintori e Virginia Gattobigio dedicato alla bellezza femminile. E si prosegue il 18 marzo con “Merci Django“, una serata con il Giò Belli Manouche Trio (nella foto) dedicata a Django Reinhardt, il più grande chitarrista Gipsy Jazz di tutti i tempi. Il 15 aprile si terrà un omaggio a Lucio Dalla, con l’evento “A Modo mio”, mentre il 30 aprile è la volta degli aperitivi con piano jazz e cocktail del maestro Emilio Sabbatini, che si ripeteranno anche in altre occasioni. Informzioni e prenotazioni al 349.4373708.