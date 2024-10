’Un percorso al femminile’ festeggia Fausta Bennati

Il quinto incontro di “Un percorso al femminile”, il ciclo di conferenza organizzato dall’Associazione Rione di Porta Eburnea, ha come protagonista Fausta Bennati (nella foto), una figura di eccellenza artistica della peruginità, attrice teatrale poliedrica che emana schiettezza, semplicità e intensità, con il gran merito di aver ridato dignità al dialetto perugino.

L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17.30 all’Auditorium del Conservatorio ’Morlacchi’ in piazza Mariotti con relatore Sandro Allegrini che racconterà il percorso artistico di Fausta Bennati: 70 anni di teatro, lunghissimi da raccontare, con debutto a soli 7 anni. Ha percorso tutti i sentieri dell’arte, grazie anche a trasmissioni radiofoniche in lingua, come la mitica “Qua e Là per l’Umbria”, con autori di livello come Bicini, Giovagnoni, Cutini, attori come Pasquale Lucertini, Rita Dottorini, Adello Baldoni, Mara Minniti, Franco Ciarfuglia, regista per molti anni Gino Goti. Un omaggio alla peruginità in un incontro a ingresso libero.