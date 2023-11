"Un patrimonio che onoreremo"

TERNI - "Alvaro Valsenti ci ha lasciato. Avevamo festeggiato con lui i suoi 99 anni di vita e lotta solo pochi giorni fa e oggi lascia un grande vuoto nel suo partito e in tutto il movimento antifascista". Così il Pd ternano. "Ci resta di lui un patrimonio di memoria e di impegno che onoreremo - continua il Pd– , ci restano i suoi tanti libri che ci trasmettono la cronaca delle vicende e delle lotte per il progresso dei lavoratori, che lui ha attraversato da protagonista per quasi un secolo. La sua è stata una vita di impegno e di militanza rigorosa e generosa, al servizio di Terni, degli umbri, della democrazia".