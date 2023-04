Un parco giochi per regalare sorrisi "Abbiamo pensato ai bambini più fragili"

Alla Caritas diocesana è stato inaugurato un parco giochi per i bambini e le bambine che vivono quotidianamente il “Villaggio della Carità - Sorella Provvidenza. "Un’occasione di gioco e relazione anche per tutti i piccoli che accompagnano genitori e nonni al Centro di ascolto, all’Emporio, alla Mensa e al Consultorio medico di questo “Villaggio” sorto nove anni fa nella città capoluogo dell’Umbria, terra da sempre di solidarietà e condivisione". Così il direttore della Caritas diocesana don Marco Briziarelli nel dare notizia di quest’iniziativa "resa possibile grazie al prezioso sostegno di “Legnolandia s.r.l.” e di “Fondazione Geld Onlus”. Se il parco giochi ha visto la luce in breve tempo, questo lo si deve anche alla ditta “F.lli Tenerini Sergio & Alvaro S.r.l.”a cui riserviamo il nostro grazie unito a quello rivolto ai ragazzi della Comunità del Santuario “Madonna dei Bagni” per i lavori di sistemazione dell’area verde".

"Questa area - dice ancora don Briziarelli - rappresenta molto per noi, ma ancora di più per i bambini e le bambine che vivono e frequentano questo “Villaggio”, perché grazie al vostro sostegno donate loro un’occasione di serenità e la bellezza del sorriso ritrovato attraverso il gioco. Durante il periodo della pandemia da Covid-19 – ha proseguito don Briziarelli –, la libertà di azione dei bambini è stata compressa in modo molto significativo. Si tratta di una condizione che ha riguardato tutti, indistintamente, ma l’impatto psico-fisico sui più piccini è quello che desta in noi maggiore preoccupazione. Un fenomeno preoccupante che accresce ulteriormente per i piccoli che vivono in condizioni di povertà, in cui spesso si sperimentano situazioni familiari difficili".