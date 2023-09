Un Palio ’originale’. Drappo della Quintana firmato dall’artista toscano Flavio Favelli

Ha diviso i folignati e il popolo quintanaro il Palio della Rivincita 2023, realizzato da Flavio Favelli, artista fiorentino contemporaneo. Quella che Favelli ha realizzato per la Quintana rappresenta il modo dell’artista di fare arte: il collage, il disegno, l’accrochage di materiali disparati e la rielaborazione di fotografie. Nel Palio creato per la Giostra della Quintana ha voluto utilizzare soprattutto testo e parole, come accade spesso nelle sue opere, mescolando l’immaginario della Quintana con la Lotteria Nazionale e con un grande mito locale come la caramella Rossana, "l’originale", da cui il titolo del Palio da lui creato. A questi si aggiunge l’elemento simbolico della luna, che richiama alla mente sia gli anelli della Giostra, sia tutto un immaginario medio orientale.

Ma la luna e le stelle sono soprattutto simboli legati all’immaginario Mariano, e a Foligno è impossibile non pensare alla meravigliosa luna coronata di stelle che orna la facciata del Duomo cittadino. Lo stesso Favelli ha detto: "Ho sempre guardato ai biglietti della lotteria, che hanno preso in prestito vari eventi, come se fosse una scusa forse per distrarre dal fine ambiguo. E questi eventi, Giostra della Quintana compresa, sono stati sempre segnati dalla scritta Lotteria Nazionale, creando composizioni visive complesse. E poi la Rossana, l’originale, una classica e complessa storia italiana, dove sapori di provincia e scelte industriali globali s’intrecciano".

Quanto a Favelli, "è uno dei più grandi artisti italiani di oggi – ha detto l’Ente - Gli sono state tributate mostre in prestigiose istituzioni italiane e estere, a cui si aggiungono le partecipazioni a manifestazioni come la Biennale di Venezia. Nelle sue opere la memoria personale e quella collettiva si incontrano riuscendo a dare un senso nuovo e attuale a una storia che ha formato l’identità di noi tutti".