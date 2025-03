Un Otto marzo al “rombo“ del Rally. Scontro tra Arci Donne e sindaco

Scoppia la polemica sul ‘Rally Città di Foligno’. Scontro dai toni aspri, innescato da un post sui social delle Donne Arci Subasio contro la manifestazione motoristica che dal Comune ha ricevuto 63.440 euro. Un evento accusato però di essere "non sostenibile da un punto di vista ambientale e simbolicamente orientato ad una visione maschile del potere", "un modello maschile di progresso ormai obsoleto". Accuse che hanno trovato una fermissima opposizione del sindaco Stefano Zuccarini.

Le Donne Arci partono dalla contestazione dei soldi impegnati dal Comune "per un evento dedicato alle corse rally che ha occupato, guarda caso, proprio l’otto marzo piazza della Repubblica, la nostra agorà, che noi donne del Coordinamento Arci Subasio abbiamo scelto come punto di incontro e di partenza per la fiaccolata dedicata alla sicurezza nella nostra città". "Invece, non solo abbiamo dovuto condividere la piazza con questo evento decisamente non-sostenibile da un punto di vista ambientale e simbolicamente orientato ad una visione maschile del potere – continu Donne Arci Subasio – , abbiamo anche scoperto che è stato lautamente supportato dalla nostra amministrazione. Ci dispiace dirlo ma questa non è la nostra idea di città, tantomeno di valorizzazione del centro storico".

Quindi l’accusa sull’esempio di "modello maschile di progresso ormai obsoleto e fuori tempo, con uno spreco di risorse pubbliche che impoverisce la comunità tutta". Dura la replica del sindaco Zuccarini: "Ogni occasione è buona per attaccare l’amministrazione comunale, anche con il ricorso a farneticanti tesi. Forse le ‘Donne Arci Subasio’ non sanno che una loro concittadina, Chiara Galli, è la prima donna umbra ad essere diventata una pilota ufficiale di Rally, portando in alto il buon nome della nostra città, e che molte donne hanno partecipato con professionalità e divertimento".

E poi sul sostegno e sull’entità del finanziamento: "Le precedenti amministrazioni di sinistra hanno sostenuto per ben sei anni consecutivi il Rally Valle Umbra Sud con partenza proprio dal centro storico, in piazza della Repubblica". In merito al finanziamento: "L’evento ha portato a Foligno ben 70 equipaggi di dieci nazionalità diverse, con presenze nel settore dell’accoglienza di circa duemila persone per quattro giorni, tra partecipanti, organizzatori e staff tecnici al seguito, generando ricadute sul settore di ricezione e ristorazione ben più rilevanti. Chi polemizza oggi, dimentica i buchi di bilancio lasciati dalla sinistra".