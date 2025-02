"Un mini-parco eolico per servire Costacciaro"

COSTACCIARO – Tra gli argomenti trattati in Seconda Commissione del Consiglio regionale, presieduta da Letizia Michelini, anche il tema dell’eolico. Ma non rispetto ai grandi impianti industriali come era stato fatto nella precedente seduta, bensì con la presentazione di un progetto, predisposto dal Comune di Costacciaro, che riguarda un parco mini eolico. Un progetto che, come ha spiegato lo stesso sindaco Andrea Capponi, dovrà servire per rendere autosufficiente, a livello energetico, la piccola comunità che risiede nel territorio comunale. L’impatto a livello paesaggistico – è stato assicurato dall’amministrazione comunale di Costacciaro – sarebbe minimo. L’energia prodotta, poi, verrebbe totalmente riversata sulle famiglie residenti e sulle aziende operanti nel territorio comunale. È stato spiegato che il costo complessivo per la realizzazione del progetto si aggirerebbe su circa 2 milioni di euro per i quali, oltre al Comune si adopererebbe l’Università degli Uomini Originari di Costacciaro cercando di coinvolgere anche altri soggetti e realtà private.