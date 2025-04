Un gol che vale doppio. I doni dei Falchetti al reparto pediatrico

Pasqua di solidarietà per il Foligno Calcio 1928. Una delegazione dei Falchi ha raggiunto il reparto di pediatria dell’ospedale per portare un sorriso e un po’ di svago ai piccoli pazienti. "Abbiamo consegnato uova pasquali e alcuni gadget della società ai bambini e alle loro famiglie, con l’obiettivo di far sentire loro tutto il nostro affetto e il nostro supporto – fanno sapere dal club -. Inoltre, abbiamo voluto omaggiare lo straordinario staff sanitario con una maglia ufficiale del Foligno, come segno della nostra gratitudine e ammirazione per il loro impegno e dedizione quotidiani". Dai Falchetti anche un "grazie speciale a chi ogni giorno si prende cura dei più fragili, e un augurio di buona Pasqua a tutti, con la speranza di tornare presto a sorridere e correre insieme".

L’ospedale di Foligno, comunque, qualche giorno prima di Pasqua, è stato oggetto di un altro momento di solidarietà. Ha avuto un importante successo infatti il Defilè organizzato da ‘Un’idea per la vita onlus’ con l’obiettivo di raccogliere fondi per la donazione di due poltrone omologate per prelievi e somministrazione di chemioterapia, destinate al Dh oncologico del nosocomio. Ottocento euro la cifra raccolta nell’evento che si è tenuto all’Auditorium San Domenico, condotto da Manuela Marinangeli e voluto da Laura Cartocci, presidente dell’associazione organizzatrice. Tra moda, arte e solidarietà, è stato presentato anche il Comitato scientifico dell’associazione, formato da nove medici che hanno scelto di mettere le loro competenze "al servizio della prevenzione, della cura e dell’informazione".