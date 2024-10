Un fine settimana di instabilità. Con il rischio di forti temporali

PERUGIA – E intanto quello che ci attende è un week end come minimo ‘instabile’ sul fronte del meteo. La nostra regione non sarà interessata in maniera molto diretta dal maltempo secondo Umbria Meteo ma non mancheranno nubi e piogge, nonostante le correnti, prima da sud, poi da sud est ed infine orientali, non saranno favorevoli a precipitazioni abbondanti. Tra il pomeriggio e la serata di ieri c’è stato solo qualche locale rovescio o temporale, mentre stamattina la nostra regione dovrebbe essere un gran parte interessata da piogge più diffuse dovute alla risalita di corposi ammassi temporaleschi che dal basso Tirreno entreranno da sud/sud ovest sul Lazio poi piegheranno più direttamente da sud interessando l’Umbria, anche se tenderanno via via ad indebolirsi. Un nuovo miglioramento è atteso, almeno parziale, nel pomeriggio odierno poi ultimo probabile passaggio piovoso, più ridotto dei precedenti, tra la tarda serata e le prime ore di domani. Miglioramento più deciso e duraturo tra il pomeriggio e la serata di domani con temperature in lieve calo.