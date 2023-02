"Un esempio per i giovani" Il Comune ricorda Valerio Todini

TERNI Civica benemerenza del Comune alla memoria di Valerio Todini (nella foto pubblicata da Palazzo Spada) , studioso, scrittore e giornalista scomparso nel 2020 a 29 anni, peraltro autore del libro “Sandro Pertini, il presidente amato da tutti“."Valerio godeva di una stima e di un affetto straordinari da parte di tanti: lo testimonia la sala consiliare gremita – così il sindaco Leonardo Latini –. Valerio era dunque una persona riconosciuta per il suo valore nella nostra comunità. Il senso della civica benemerenza è proprio questo: consegnare a una comunità l’esempio di chi si è distinto all’interno di essa. Nel caso di Valerio Todini, credo che l’esempio sia soprattutto per i più giovani che in Valerio possono vedere quell’onestà, quella coerenza e quell’altruismo, ma anche qualcosa in più, ovvero un invito alla curiosità e alla cultura, di cui tanto abbiamo bisogno". L’onorificenza alla memoria di Valerio, consegnata ai genitori, è stata concessa con atto unanime del Consiglio comunale. "Cittadino ternano - si legge nelle motivazioni – che si è distinto per le sue capacità di studioso e scrittore evidenziate anche da riconoscimenti istituzionali, il cui impegno politico-sociale è esempio per le giovani e future generazioni".