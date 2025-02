Un casting di cinema per bambini agli Instabili

Il Piccolo Teatro degli Instabili sarà la sede di una tappa del casting cinematografico per bambine e bambini dai 7 ai 9 anni per il film “Le Scarpe Nascoste”, diretto da Rolando Colla (nella foto) e prodotto da due case di produzione, la svizzera Peacock e l’italiana Minerva Pictures.

Le audizioni si tengono domani dalle 15.30 alle 17.30. La produzione è alla ricerca dei ruoli principali del film, in particolare di un bambino tra 8 e 9 anni e mezzo e di una bambina tra 7 e 9 anni. Non è necessario avere esperienze recitative pregresse e le selezioni consisteranno in una breve videointervista e nello scatto di un paio di foto. La partecipazione è subordinata al consenso dei genitori. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile scrivere all’indirizzo mail: [email protected].

Nel film il regista racconta uno dei capitoli della storia dell’immigrazione degli italiani all’estero, in questo caso la Svizzera, attraverso gli occhi di un bambino e la sua storia intima e familiare. Sarà ambientato tra la fine degli anni ’60 e i primi ’70 tra la Sardegna e la Svizzera.