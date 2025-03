"Un anno fa lanciai la mia candidatura... "

"Un anno da quel giorno al Capitini in cui lanciai, di fronte a migliaia di persone, la mia candidatura a sindaca di Perugia". E’ in un post sulle sue pagine social che la prima cittadina di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ricorda quei momenti di domenica 3 marzo 2024. "Rivedere quel video oggi è ancora un’emozione fortissima – scrive –: ricordo nitidamente tutti i sorrisi, gli abbracci, le strette di mano, le parole di incoraggiamento, la forza con cui uscimmo tutti e tutte dall’Auditorium. Quando mi sono candidata molti mi dicevano “attenta a non bruciarti”. Dentro di me suonava un’alta frase: “stai attenta che ti spegni”. E invece – continua –, dopo un anno, quella fiamma brucia ancora e ancora più forte. Quella passione civica e politica è sempre più sentita, a maggior ragione avendo l’onore di essere sindaca.

Lo scopo profondo dell’essere umano è la responsabilità verso gli altri esseri viventi. Da questa profonda convinzione nasce quella fiamma che continua a spingere verso una direzione: Perugia. E la promessa che vi ho fatto e che vi rinnovo – conclude – è che continuerà ad ardere, con disciplina, onore e amore".