Un anno di Polizia locale. Gli occhi sulla sicurezza

Il numero degli incidenti rilevati è rimasto invariato rispetto all’anno precedente (34 in tutto), mentre sono pressoché raddoppiati gli interventi effettuati su richiesta dei cittadini. Il 2023 è stato un anno intenso che ha visto la Polizia locale di San Giustino impegnata su diverse attività, alcune delle quali in collaborazione con le altre forze dell’ordine del territorio. Più di 750 i servizi per la sorveglianza del territorio comunale sia con pattuglie in auto che a piedi di prossimità, "tenendo in particolare considerazione non solo i luoghi individuati come sensibili, ma anche le località e le strade meno vicine al centro cittadino", precisa il comandante Nicola D’Avenia nel tracciare un bilancio e nel fissare alcuni obiettivi. "Per il 2024, sarà ulteriormente implementata la videosorveglianza, con l’installazione a breve di un nuovo impianto al Parco Roccolo. Inoltre, è in procinto di essere approvato il progetto Scuole Sicure, che permetterà alla Polizia locale di svolgere servizi di prevenzione al contrasto e al consumo di sostanze stupefacenti, anche attraverso degli incontri con gli alunni oltre all’installazione, di sistemi di videosorveglianza all’esterno delle scuole medie, per l’appunto interessate dal progetto".

Nel 2023 sono stati inoltre effettuati 446 posti di controllo distribuiti in tutto il territorio con oltre 3 mila 500 veicoli fermati e 11 servizi di prevenzione dello spaccio di stupefacenti effettuati anche con l’ausilio di unità cinofile. Per gli eccessi di velocità: 120 i servizi su strada più altri 11 realizzati con l’ausilio degli autovelox. Significativo anche il lavoro svolto nell’ambito della Polizia Giudiziaria che ha portato alla redazione di 10 notizie di reato e alla denuncia a piede libero di 6 persone.