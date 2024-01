Un anno di polizia locale. Dieci multe al giorno nel centro storico

Una media di circa 10 multe al giorno in centro storico. Nella zona a traffico limitato nel 2023 sono state elevate 3.367 contravvenzioni: il Comune evidenzia "un dato in diminuzione visto che nel 2022 erano state più di 5mila le sanzioni". In tutto 176 gli incidenti nel 2023, dei quali due mortali, 160 i servizi di controllo delle strade. Tra le multe agli automobilisti, quasi 200 riguardano la mancata revisione dei veicoli e altrettante il superamento dei limiti di velocità, 150 il mancato uso delle cinture. È solo una parte del bilancio del corpo di Polizia Locale tracciato dal comandante Emanuele Mattei a margine di quello che definisce "un anno impegnativo". Fra gli obiettivi raggiunti la questione dell’armamento del comando che consente alla polizia locale di svolgere i servizi con le altre forze dell’ordine. Una trentina gli accessi che carabinieri, polizia o finanza hanno effettuato alle immagini di videosorveglianza comunale nell’ambito di indagini. In un anno sono state rimosse 16 auto abbandonate sul territorio comunale, importanti indicazioni sono emerse anche in tema di movida, con accertamenti e sanzioni contestate a titolari di pubblici esercizi (per somministrazione bevande alcoliche a minori e eventi musicali senza autorizzazione). Per il 2024 nel centro storico è prevista l’attivazione della nuova Zona a traffico limitato. Nel 2023 la Polizia Locale ha registrato il pensionamento del vice comandante Graziano Fiorucci e dell’appuntato scelto Franco Palazzuoli: ora ci sono 20 operatori, un dirigente e due ufficiali (e due istruttori amministrativi).