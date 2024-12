"Un anno di impegno e risultati"

"Un anno di mobilitazioni e battaglie che rivendichiamo senza essere subalterni o scendere a compromessi". La Uil Pensionati dell’Umbria, riunita in consiglio regionale a Ponte San Giovanni, ha fatto il punto dell’anno che si avvia alla conclusione, prendendo atto di essere stata la regione con il secondo miglior incremento quanto a tesseramenti. Ad intervenire, oltre alla segretaria generale Uilp Umbria Elisa Leonardi e al segretario confederale dell’Umbria, Maurizio Molinari, sono stati il segretario UilP nazionale, Carmelo Barbagallo e il segretario organizzativo Uilp nazionale Pasquale Lucia. "I pensionati vanno tutelati e rispettati - ha detto Leonardi - ma questo governo, con l’ultima manovra, ha regalato solo mance. Abbiamo aderito convintamente alle manifestazioni e agli scioperi perché abbiamo agito nel merito delle questioni. E vogliamo anche aprire un confronto franco con la prossima giunta regionale, su ogni tema. Un confronto che ci auguriamo riparta dalla piattaforma unitaria, che è rimasta per anni nei cassetti". Tra i risultati che ha rivendicato la segretaria l’apertura dell’ufficio H di Ponte San Giovanni, inaugurato dalla sindaca Vittoria Ferdinandi. Fondamentale, tra le priorità, il rapporto con i Comuni attraverso gli strumenti della partecipazione e della concertazione. Intervenuti anche tutti i membri della segreteria regionale dell’Umbria. "Saremo impegnati in un periodo di battaglie, di fronte alle quali servirà l’impegno di tutti noi".