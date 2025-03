Un anno di “Anteas“ tra bilanci e nuovi progetti di volontariato

FOLIGNO Anna Mollaioli compie un anno alla presidenza di Anteas Foligno. Ieri mattina, nella sede della Cisl, un momento di festa per ringraziare Anna per il suo primo anno di attività, arrivato dopo la presidenza di Francesco Emanuele. "Tanto da fare, ringraziamo la Fnp Cisl di Foligno per il sostegno sin qui dato. Sicuramente non mancherà per il futuro - afferma Anna Mollaioli -. Prosegueremo con il trasporto solidale e il coro, ormai ricostituito, ma ci aspetta anche qualche sorpresa. Una in particolare, musicale, per la fine di maggio". Il grazie della Cisl e della segreteria della Fnp Cisl presente al brindisi. "Grazie anche all’Anteas di Foligno - afferma il segretario generale Fnp Cisl di Foligno Sante Fraccalvieri - la sede di via Fazi oltre ad essere una sede operativa è diventato un punto di riferimento". Sull’importanza del volontariato è intervenuto il coordinatore per la Cisl dell’area sindacale territoriale Foligno - Spoleto, Bruno Mancinelli: "Auspichiamo che sempre più persone si avvicinino a questo mondo e supportino l’attività dell’Anteas all’insegna dei valori della Cisl". L’Anteas è l’associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà e nasce nell’aprile del 1996 traendo spunto da diverse esperienze locali promosse e sostenute dalla Federazione nazionale pensionati Cisl. Anteas è oggi presente su tutto il territorio nazionale con circa 500 associazioni di volontariato e di promozione sociale e conta oltre 80mila soci aderenti.