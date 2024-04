Umbrò: cucina stellata e spesa smart

Cantiere in movimento da Umbrò, il locale multitasking dell’impresa sociale di Arci. I bellissimi spazi, oltre 1.500 metri quadrati affacciati sulle scalette di sant’Ercolano, e rimasti chiusi subito dopo il covid, sono infatti oggetto di un’importante ristrutturazione. Il contenitore culturale ed enogastronomico nato nel giugno del 2015 nel cuore di Perugia con una missione ben precisa, quella di raccontare l’eccellenza delle nostre produzioni, nonostante l’attuale rivisitazione manterrà comunque intatta la sua mission originaria.

"Questo locale – anticipa il presidente di Arci Franco Calzini - pur con importanti novità, non sarà stravolto nella sua filosofia. Umbrò, infatti, prese vita in un luogo storico, l’antico Ospedale di Santa Maria della Misericordia di via Oberdan, dopo un recupero delicatissimo. Un percorso che ci ha portati fin dentro le viscere di una città nascosta ai più, che grazie a quei lavori, è stata restituita nella sua ritrovata bellezza ai cittadini di Perugia e del mondo. L’intenzione era quella di rendere fruibile un luogo strategico della città e fare cultura, anche con il cibo. Dunque proseguiremo in questa direzione". Ed ecco le novità: il market verrà ampliato e di giorno sarà possibile consumare pasti anche tra gli scaffali, con allestimento di tavoli e cucina più fluida. Rimane il servizio del self-service, l’enoteca, la sala lettura e conferenze, l’area bar-pasticceria, che però sarà ridimensionata. Le arcate del muro etrusco rimangono a disposizione della cittadinanza per feste private, aperitivi, lezioni di cucina (ieri c’era un gruppo di olandesi, impegnati in un tour esperienziale). La sera si scende nella saletta più raccolta per cenare nel ristorante alla carta; chi vuole può accomodarsi nella bellissima terrazza panoramica, dove saranno serviti anche aperitivi e consumazioni veloci, compreso il buffet.

Cucina stellata: ai fornelli Calzini ha chiamato due cuochi di rango: chef Mariano e la stella Michelin Valter Passeri. Ma a quando la riapertura di Umbrò? Arci non esclude di rialzare le saracinesche tra un mese. Nella peggiore delle ipotesi a giugno, come quando fu tagliato il primo nastro.

Silvia Angelici