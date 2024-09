UmbriaWine, il festival dei calici. Cantine, aumentano le adesioni. La vetrina delle eccellenze locali

Berioli, Terre de la custodia, MonteVibiano, Semonte, Villa Bucher, Agricola Purgatorio, Terre Margaritelli, Tenuta dei Mori, Blasi, Perticaia, Le Cimate, Tiberi, Baroni Campanino, Napolini, Daniele Rossi, Briziarelli, Vetunna, Tudernum, Famiglia Cotarella, Benedetti e Grigi, Pucciarella, Agricola Casaioli, Goretti, Conti Salvatori, Duca della Corgna, Castello di Solfagnano, I vini di Giovanni, Roccafiore, Tenute Baldo, Chiorri, Adanti, Cesarini Sartori, i Cangianti, Vineria del Carmine, il Cantico di San Francesco, Todini, Tenute Lunelli, Carini, Antonelli, Di Filippo, Pardi, Pomario, Maravalle, Tre Cancelli, Placidi, Fattoria di Monticello, Casali del Toppello, Baldassarri, Le Thadee, Scacciadiavoli, Tenute Fanini. Sono le 51 cantine che partecipano alla seconda edizione di UmbriaWine, ben 18 in più rispetto al 2023. L’aumento delle adesioni ha portato il festival dedicato al vino umbro ad ampliare l’area occupata dagli stand espositivi. La kermesse delle etichette regionali, infatti, dal 13 al 15 settembre animerà il centro storico di Perugia in piazza Italia, Giardini Carducci, piazza della Repubblica, come l’anno scorso, ma anche in piazza Matteotti, la grande novità del 2024.

Ma non è solo questa la novità del 2024. Per l’aspetto divulgativo ed educativo della manifestazione, che punta a far conoscere meglio i vini umbri agli appassionati locali ma anche a creare occasioni di incontro, conoscenza e assaggio fra le cantine e gli operatori del settore regionali come ristoratori, proprietari di wine bar, enotecari ecc…, è importantissima la collaborazione con Umbria Top Wines, cooperativa specializzata nella promozione del settore vitivinicolo a livello domestico e all’estero.

ll progetto, sostenuto dai contributi regionali CSR, punta a promuovere e far conoscere meglio i vitigni autoctoni umbri e le loro relative denominazioni di qualità: Sangiovese, Grechetto, Sagrantino, Trebbiano Spoletino, Cornetta, Ciliegiolo, Gamay del Trasimeno (Grenache) e tutte le loro declinazioni di qualità territoriali in Doc, IGT, DOCG.

S.A.