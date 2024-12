UmbriaLibri Scritture d’inverno da sfogliare

Sono Marcello Veneziani, Giordano Bruno Guerri e Gianrico Carofiglio i primi super ospiti di “Scritture d’Inverno“, la sessione ternana di UmbriaLibri che oggi inaugura la tre giorni letteraria per celebrare i libri e la cultura: la Biblioteca Comunale diventa fino a domenica il cuore pulsante di una festa che si snoda tra dibattiti, presentazioni, spettacoli e incontri con scrittori, artisti e ospiti del mondo della cultura e dell’intrattenimento, secondo la formula voluta dal direttore artistico Angelo Mellone.

Questa prima giornata intreccia la produzione culturale del territorio, approfondimenti e grandi protagonisti della scena letteraria nazionale. Si comincia alle 15 al Caffè letterario con Marcello Veneziani che presenta il suo ultimo saggio “Senza eredi“. Alle 16 Giordano Bruno Guerri discute del suo libro “Benito, storia di un italiano“ e alle 16:45 Alessandro Gnocchi parla di “Italia ingrata“. insieme ad Alessandro Campi. Altri due incontri al Caffè letterario della Biblioteca con Diego De Silva che alle 18.15 presenta il suo romanzo “Titoli di coda di una vita insieme“ e con Gianrico Carofiglio (foto sotto) che alle 19 chiude il pomeriggio con “L’orizzonte della notte“. Spazio anche a due appuntamenti dedicati all’editoria locale, nella sala Videoconferenze: alle 16 c’è “Voci, pensieri, idee”, una presentazione delle collane del Cesvol Umbria e alle 18 “Rai Umbria – Storia, personaggi, attualità”, una riflessione culturale culturale guidata da Alvaro Fiorucci, Gino Goti e Paolo Raffaelli. La serata di UmbriaLibri si chiude nel segno dello spettacolo a Palazzo Gazzoli. Alle 21 prima assoluta del reading letterario tratto dall’ultimo libro di Angelo Mellone, “Prima che ti svegli“, portato in scena da Andrea Delogu (foto sopra) con lo stesso Mellone: una vicenda ricca di emozioni che esplorano l’amore nelle sue molteplici forme. E alle 21.30 concerto dell’Orchestraccia. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Grandi appuntamenti anche nei prossimi giorni. Domani tra gli ospiti in arrivo a Terni ci sono Pietrangelo Buttafuoco con la rivista “La Biennale di Venezia“ e Rocco Papaleo con “Perdere tempo mi viene facile“ e nel pomeriggio Alberto Matano, Eraldo Affinati e Pierluigi Pardo per chiudere in serata con Rocco Papaleo che porta in scena, stavolta al Secci, lo spettacolo teatrale “A proposito di Rocco“. Domenica si va da Peppone Calabrese e Federico Palmaroli a Serena Bortone e Aurelio Picca, passando per Antonio Franchini e Antonella Boralevi. Il gran finale sarà un’intervista a Caterina Balivo curata da Angelo Mellone. Senza dimenticare le tante presentazioni dedidcate all’editoria regionale.

Sofia Coletti