UmbriaLibri, buona la prima per l’Art Cafè E oggi parata di ospiti per il gran finale

Parte subito forte l’Art Cafè di UmbriaLibri. Aria frizzante, grande interesse e tante persone ieri all’ex Borsa Merci di via Mazzini (nella foto) per la prima giornata dell’edizione speciale della kermesse letteraria, sempre più decisa ad estendersi nel tempo e nello spazio, con eventi monotematici diffusi in tutta la regione. E così ieri si è aperta “UmbriaLibri Art Cafè“ che vuole ricreare nell’acropoli le atmosfere di un caffè letterario degli anni Trenta. "Il programma – dice il direttore artistico Angelo mellone – prende forma con il racconto delle ‘vite d’artista’: protagonisti eccezionali della storia culturale italiana raccontati da narratori d’eccezione. Siamo tornati a Perugia in veste nuova", dice Mellone che sottolinea "la qualità di ospiti, relatori, curatori dei singoli momenti conviviali, oltre a una presenza diffusa nel centro città con il nostro stand in piazza della Repubblica e i totem. Segnali di una presenza rinnovata e ‘ristilizzata’ di UmbriaLibri che, non a caso, proprio a Perugia presenterà il nuovo brand UmbriaLibri365 – Libri tutto l’anno".

E oggi seconda e ultima giornata di appuntamenti. La mattina all’Ex Borsa Merci dove alle 11 Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria e curatore della mostra “Il meglio maestro d’Italia“ racconterà “La parabola del Perugino“, seguoto dal restauratore Antonio Forcellino alle prese con “Raffaello vs Michelangelo“. Poi il cartellone si sposta nella Sala delle Colonne di Palazzo Graziani in corso Vannucci: alle 16 Pietrangelo Buttafuoco, scrittore e opinionista, presenterà “Le VocaAzioni Di Carmelo Bene“, alle 17 Costantino D’Orazio, critico d’arte e saggista, parlerà di “Caravaggio Criminale“, per finire alle 18 con Giordano Bruno Guerri scrittore e storico del XX secolo, su “Gabriele D’annunzio“ introduce Alessandro Campi. L’ingresso è libero.

S.C.