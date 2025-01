UmbriaCon Viaggio tra avventura e fantasia

Un’avventura tutta da vivere tra fantasia, divertimento, eroi e visioni artistiche con quattro giorni travolgenti di fumetti, giochi, musica, spettacoli e grandi ospiti. Tutto pronto per la seconda edizione di “UmbriaCon“, il Festival Comics Arts & Games in scena all’Umbriafiere di Bastia da giovedì 16 a domenica 19 gennaio.

“Double-Up” è titolo di questa edizione che fa il grande salto di qualità e punta a una dimensione internazionale. "Il Festival è raddoppiato in ogni aspetto, giorni, spazi, ospiti ed eventi – ha sottolineato ieri, nella presentazione a Perugia Federico Piermaria, direttore artistico e responsabile della società Fidelio –, vogliamo portare in Umbria grandi nomi, iniziative di qualità e opportunità di divertimento e cultura per il mondo dei comics, dei games e dell’intrattenimento multimediale". Al suo fianco il sindaco e l’assessore alla cultura di Bastia, Erigo Pecci e Paolo Ansideri, il presidente di Umbriafiere, Stefano Ansideri e l’attore Rodolfo Mantovani, conduttore del festival.

Il ricco programma prevede spettacoli, eventi, esibizioni dal vivo, mostre, workshop, attività ludiche e tanti stand espositivi. Giovedì 16 il concerto di apertura “Aspettando UmbriaCon”, con Elio e le Storie Tese (foto sopra), nell’unica tappa invernale della band di culto con il suo mix di ironia, virtuosismo e originalità. Si esibirà nel Padiglione Spettacolo con i suoi più grandi successi. Tra i grandi ospiti ci sono artisti mondiali come il fumettista John Romita Jr., Gabriele Dell’Otto, Darick Robertson, Glenn Fabry, Giorgio Cavazzano, il papà di Topolino, l’attore Jason Isaacs (foto sotto) che ha interpretato Lucius Malfoy in Harry Potter, Cristina D’Avena + Gem Boys, Giorgio Vanni e i Figli di Goku, i NanoWar of Steel, Giulio Rincione, autore della cover 2025 dell’evento, gli youtuber Cavernadiplatone, Fraffrog, Cicciogamer, Federic92ita, Danilo Bertazzi (Tonio Cartonio), Giovanni Muciaccia, lo chef Giorgione. Tra le tante novità, c’è l’ampliamento delle location con l’Area Medievale, quelle per l’Arte e la Creatività dedicate a mostre e artisti, i tre padiglioni principali Comics, Games e Spettacolo, una rinnovata Area Food e il debutto della Tattoo Area. Si potrà assistere a panel, sessioni di firma copie e momenti di incontro con beniamini, dall’universo di Star Wars a quello degli eroi Marvel e DC, passando per i mondi fantasy del Signore degli Anelli e del Trono di Spade, in un percorso che ogni visitatore può costruirsi in libertà.

Il Festival è aperto giovedì dalle 18 alle 23 e dal venerdì alla domenica dalle 9.30 alle 19.30 mentre il Padiglione Spettacolo resterà sempre aperto fino alle 23. I biglietti sono disponibili sul sito umbriacon.com con varie fornule.

Sofia Coletti