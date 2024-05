Umbria-Toscana. Chiusi gli eventi della Diocesi

CITTÀ DI CASTELLO – È terminata domenica nel comune di Pietralunga a Pieve de Saddi l’IX edizione di "Pasqua tra Umbria e Toscana" promossa dalla Diocesi e dal Museo diocesano. Presenti per l’occasione il parroco don Francesco Cosa, alcuni rappresentanti del Comune e altri esperti di cammini. Numeroso il pubblico presente tra camminatori, appassionati e fedeli. Si chiude così il ciclo di appuntamenti con un’ampia partecipazione di pubblico in tutti e sedici gli eventi in calendario che si sono tenuti nei comuni dell’Altotevere umbro e della Valtiberina toscana. L’ideatrice e coordinatrice dell’iniziativa Catia Cecchetti esprime soddisfazione per il buon esito di questo ciclo di appuntamenti "molto partecipati sia dai cittadini residenti che dai numerosi turisti", precisa mentre è in programmazione l’iniziativa estiva "Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana" che quest’anno giunge alla sua XI edizione.