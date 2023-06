Umbria, parte Miss Italia La fascia a Chiara Spirito

Per le bellezze umbre il concorso Miss Italia 2023 è iniziato all’Agriturismo Agrileisuretime di Spoleto che giovedì ha ospitato il primo casting regionale per le aspiranti miss. Al primo show del 2023 hanno parteciperanno circa 60 ragazze provenienti da ogni parte della regione e la vittoria è andata a Chiara Spirito (nella foto di Anna Dykhno): 18 anni di Assisi, Chiara si è aggiudicata la fascia di “Miss Casting Agrileisure time“ e per lei è stata una giornata meravigliosa, visto è corsa al casting dopo aver sostenuto la seconda prova dell’esame di maturità.

L’organizzazione è targata Upside Agency, esclusivista regionale designata da Patrizia Mirigliani, composta da Livia Bruni, Lorenzo Narduzzi, Alla Zavarina e Paolo Secondino. Per molte delle ragazze in gara, il casting ha costituito in assoluto il debutto sul palcoscenico, quasi tutte universitarie. La serata è stata presentata da Laura Lanzi, miss Sport Givova Umbria 2022, per la la prima volta in veste di conduttrice, con tre madrine d’eccezione, Cecilia Alma Levita Mis Umbria 2022, Linda Alessi e Chiara Fucelli. Prossime selezioni, il 2 luglio a Bastia Umbra, alle 21 Piazza Mazzini e il 15 luglio a Nocera Umbra.