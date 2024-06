Umbria, oggi un caldo da bollino arancione: previsti picchi di 36 gradi

Perugia, 29 giugno 2024 – È iniziata ieri e proseguirà fino a lunedì questa seconda ondata di calore estiva che fa sì che proprio oggi Perugia abbia il ‘bollino arancione’ per l’emergenza caldo. Nel capoluogo infatti sono previsti fino a 36 gradi, che dovrebbero scendere già domenica a 33 con tasso di umidità elevato e una copertura nuvolosa stratificata provocata dall’arrivo delle sabbia sahariane.

Già dalla fine di lunedì il tempo dovrebbe cambiare, con due impulsi di aria fresca, temporali e ritorno delle temperature nella media per tutta la settimana. I consigli per combattere il caldo sono sempre gli stessi ma è bene ricordarli. Bere più liquidi (in particolare acqua), stare in casa o zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 11 e le 15). Se si percepisce un surriscaldamento corporeo, aumentare la ventilazione, usare un condizionatore se è possibile; nelle ore più calde, se non si ha un condizionatore in casa, fare docce e bagni extra o recarsi in luoghi vicini in cui vi sia l’aria condizionata (cinema, centri commerciali, biblioteche); indossare abiti leggeri, chiari, non aderenti, per permettere la circolazione dell’aria sul corpo; evitare esercizi fisici non necessari all’aperto o in luoghi non condizionati, evitare l’esposizione inutile al sole diretto.

Preferire pasti leggeri, e attenzione all’opportuna conservazione dei cibi; non sostare in auto ferme al sole né lasciare mai persone, specie bambini o anziani, né animali domestici in auto o altri veicoli chiusi.