Umbria Jazz fa già sognare. Al Festival di Perugia tornano i grandi nomi con Lionel Richie e Mika

Parte col botto la prossima edizione di Umbria Jazz con l’annuncio dei primi due grandi nomi che si esibiranno all’Arena Santa Giuliana, il main stage del festival perugino.

Sono la superstar internazionale Lionel Richie, che promette un imperdibile show domenica 20 luglio nell’ambito del tour “Say Hello To The Hits” e Mika, cantautore pop dal talento eclettico e travolgente, che torna a UJ per la terza volta nel concerto in programma sabato 19 luglio. Ecco i primi due tasselli del cartellone 2025 che invaderà la città di musica non stop dall’11 al 20 luglio dopo i trionfali risultati della scorsa edizione, baciata dal record storico di biglietti venduti (più di 42mila) e di incasso, con oltre 2 milioni e 400mila euro.

Il nuovo spettacolo di Lionel Richie fa parte del tour “Say Hello To The Hits“ nel quale il musicista offrirà una serie di esibizioni, "con una produzione mai vista prima" dicono dal Festival jazz, nel Regno Unito e in Europa, per un totale di 32 concerti in 17 paesi e 29 città. Considerato una delle figure più celebrate nella storia della musica, vincitore di Grammy, Oscar e Golden Globe, l’artista ha venduto oltre 125 milioni di dischi in tutto il mondo con una carriera che si estende per oltre quattro decenni e che ha regalato canzoni indimenticabili come Hello, All Night Long, Say You Say Me, We Are The World, Easy.

"Sono così entusiasta di tornare in tour l’anno prossimo – commenta Richie –, visitare città meravigliose e rivedere i miei fan. Devo essere onesto: provo una sensazione speciale quando scendo dall’aereo. La prima cosa che sento è: ‘Bentornato a casa. Bentornato a casa’. Questo mi fa sentire parte della comunità. Poi succede che tutti iniziano a raccontarmi una storia legata a una delle canzoni... ognuno ha una storia, e così mi sento davvero parte della famiglia, della comunità. Ed è la sensazione più bella del mondo". I biglietti per il concerto dell’artista, che chiuderà Umbria jazz, saranno in vendita dalle 11 di martedì 26 novembre.

E altissima è l’attesa anche per Mika che sabato 19 luglio salirà di nuovo sul main stage di Umbria Jazz dopo i sold out conquistati nel 2016 e nel 2023. Quello di Umbria Jazz è il primo dei tre appuntamenti estivi che il cantautore dai temi accattivanti e performer trascinante (ma anche giudice di talent, conduttore, presentatore, showman) proporrà in Italia nel 2025: un’occasione per vivere la sua musica nella magia e nell’intimità della dimensione dei festival che Mika – conosciuto per il suo carisma travolgente, il suo talento eclettico e la capacità di unire melodie pop a sonorità intense e coinvolgenti – predilige per creare un legame diretto e autentico con il pubblico.

"L’Italia per me è una seconda casa – spiega Mika –, un luogo dove la mia musica e la mia anima si incontrano in modo speciale. Non vedo l’ora di ritrovare il pubblico italiano per vivere insieme delle serate magiche in tre location meravigliose. Sarà un’estate indimenticabile!".

Per lui si è parlato di un ritorno, debitamente rivisitato, al glam rock e sono state richiamate icone come David Bowie e Freddie Mercury: abiti multicolore, tanta simpatia e una “leggerezza” pop in un personaggio di grande spessore umano che ha smentito chi immaginava che il suo passaggio nello show business, partito dall’exploit di Grace Kelly nel 2007, sarebbe stato effimero. I biglietti per il concerto all’Arena sono in vendita dalle 11 di lunedì prossimo, 25 novembre.

