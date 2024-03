Umbria Jazz Ecco le stelle del Morlacchi

Si arricchisce e si completa il programma di Umbria Jazz 2024. Dopo gli eventi all’Arena Santa Giuliana ecco svelato il cartellone del Morlacchi: è l’ambiente naturale – dicono gli organizzatori – del jazz che rimane la parte più corposa della programmazione del festival anche nella prossima edizione di luglio. In teatro il pubblico potrà così apprezzare il meglio del jazz made in Italy e internazionale.

Per le star italiane, sono attesi Enrico Rava (foto sopra), che il 19 luglio alle 17 sarà in concerto con “The Fearless Fove“, un quintetto che mette insieme energie giovani e creative e la sua enorme esperienza come band leader; Paolo Fresu, il 13 luglio alle 21.30 con il Devil Quartet (foto sotto), quindi Fabrizio Bosso (17 luglio alle 17) con il nuovo progetto “About Ten“, Alessandro Lanzoni con Francesco Cafiso (sempre il 17, alle 21.30) e Dado Moroni con Eddie Gomez e Joe La Barbera in “Kind of Bill“ il 21 luglio alle 17. Artisti che rappresentano il meglio che il jazz italiano può offrire in questo momento. Eccellenza assoluta anche per i nomi internazionali: Charles Lloyd, una leggenda del jazz e non solo, torna a UJ (il 20 luglio alle 17) con un quartetto il cui pianista è nientemeno che Jason Moran mentre Kenny Barron, uno dei più stimati pianisti americani, sarà in concerto con il suo Trio il 13 luglio alle 17.

E poi Christian Sands, uno dei nuovi protagonisti della scena jazz contemporanea (il 18 luglio), il quartetto di Kurt Rosenwinkel, una vera e propria all star di musicisti in “The next step“ il 14 luglio alle 17, la band di “Something Else!“ formata da sette musicisti scelti di volta in volta in una rosa di nomi selezionati tra i maggiori specialisti del mainstream moderno (16 luglio alle 17) e Lizz Wright, che torna a UJ dopo l’esordio nel 2005 nel concerto del 15 luglio alle 17. I biglietti sono disponibili dalle 11 di questa mattina.

I nomi del Morlacchi si aggiugono alle star già annunciate all’Arena: Lenny Kravitz, atteso il 13 luglio con il nuovo progetto “Blue Electric Light“, Raye, i Toto, Nile Rodgers & Chic, Veronica Swift, il jazz del quartetto all-star Chris Potter, Brad Mehldau, John Patitucci e Johnathan Blake, l’ensemble con i principali musicisti delle orchestre di Gil Evans, il funky dei Sonicwonder, la band di Hiromi, Tower of Power, Cha Wa e poi Fatoumata Diawara e Laufey, i ritmi latini di Roberto Fonseca e Chucho Valdés, Djavan, la Pacific Mambo Orchestra.

Sofia Coletti