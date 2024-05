Umbria Jazz, bilancio in attivo di 135mila euro

Bilancio in attivo per Umbria Jazz. Il risultato arriva dall’assemblea dei soci della Fondazione di partecipazione UJ che si è svolta ieri e che certificato per il 2023 un bilancio in attivo di circa 135mila euro. "Si tratta – dice UJ in una nota – di un risultato eccellente che dimostra come la Fondazione UJ abbia ben gestito i fondi, pubblici e privati, a sua disposizione. In quest’ottica si appresta a proseguire con ottimi presupposti il suo cammino con l’edizione estiva del 2024", a Perugia dal 12 al 21 luglio, che svelerà il suo intero cartellone il 23 maggio a Milano. "Posso affermare con decisione e senza riserva che stiamo lavorando bene e i risultati concreti sono sotto gli occhi di tutti”, dice del presidente della Fondazione Gian Luca Laurenzi, che sottolinea come "il merito di questo ottimo risultato va equamente suddiviso tra soci, consiglio d’amministrazione, dipendenti e collaboratori, collegio sindacale".

Molto soddisfatta la presidente della Regione, Donatella Tesei: "Il 2023, anno in cui si è celebrata la cinquantesima edizione, Umbria Jazz è riuscita a battere tutti i record di pubblico e di gradimento e al tempo stesso è riuscita ad avere una gestione ottimale dei conti, con un ulteriore bilancio in attivo, dimostrazione di un uso consapevole e virtuoso dei fondi pubblici conferiti alla Fondazione" dice la Governatrice che aggiunge: "Anche il 2024 continuerà su questa linea d’azione, con numeri che già sono significativi per quel che concerne le vendite e gli sponsor e con una gestione economica attenta della contribuzione dei soci"