Umbria Jazz, anteprima con la Big Band dell’Esercito

Umbria Jazz scalda i motori e lancia l’anteprima di questa edizione che giovedì 11 luglio porta sul palco di Piazza IV Novembre, un concerto della Big Band (nella foto) della Banda dell’Esercito Italiano in collaborazione con il Saint Louis College of Music di Roma. Formazione della Banda dell’esercito, la Big Band nasce dalla comune passione per il Jazz di alcuni suoi componenti e soprattutto dal desiderio di proporre al pubblico le meravigliose orchestrazioni “swing” degli anni ’30-‘40.

Il vasto repertorio in programma spazia dai classici del jazz di quel periodo, passando per autori che hanno fatto la storia come Ellington, Miller e Gershwin, fino a trascrizioni più moderne sempre riproposte in chiave swing ripercorrendo così tutto lo scenario storico e musicale di quegli anni.

La Big Band si è esibita in diverse occasioni militari e non a Roma ed è stata ospite in molte rassegne e manifestazioni musicali. Ha collaborato con artisti di fama internazionale tra cui Mario Biondi e Fabrizio Bosso.

Nel concerto a Uj collabora con la Big Band il Saint Louis College of Music che dal 1976 è fra le più rinomate realtà didattiche musicali d’eccellenza di respiro europeo, con oltre 1.800 allievi ogni anno provenienti da ogni Paese, un corpo docente stabile di 120 insegnanti ed è diretto dal 1998 dal maestro Stefano Mastruzzi. E’ la prima Istituzione privata di Alta Formazione Artistica Musicale in Italia autorizzata dal Ministero a rilasciare diplomi accademici di I e II livello con lo stesso valore legale dei diplomi di Conservatorio.