Umbria Jazz a Terni. Week-end di concerti

Umbria Jazz torna a Terni con “UJWeekend“ in scena da giovedì 12 a domenica 15 settembre. Confermata la formula, con un pluralismo di generi musicali in grado di andare incontro a gusti diversi. Nel cartellone, disponibile nella sua interezza del 5 settembre, spiccano due proposte in arrivo dall’Africa: il “desert rock” del Touareg Bombino, che combina l’amore per la chitarra elettrica con le tradizioni musicali del suo popolo, e Les Amazones d’Afrique, singolare gruppo al femminile fondato nel Mali e attivo, con gli ovvi cambi di formazione, da quasi 20 anni. La Black Music sarà interpretata dal bluesman Alabama Mike, uno dei più famosi della scena blues della West Coast, e dalla calda voce soul di Michelle David, in esclusiva italiana.

Jazz per amatori con ii quartetto del grande chitarrista Peter Bernstein con special guest il sassofonista Piero Odorici, il recital di piano solo di uno dei più amati musicisti italiani, Danilo Rea (foto), e la swing band di Nico Gori, virtuoso del clarinetto.

Non mancano i generi tipicamente americani rivisitati dagli italiani. E’ il caso di Sam Paglia, con il suo Hammond, e di Lovesick, trio bolognese le cui influenze sono radicate nel country, nel rock’n’roll e nello swing anni ‘40 e ‘50. Intrattenimento garbato, ironico e sul filo della leggerezza sarà quello del napoletano Lorenzo Hengeller, e ci saranno anche i Funk Off, street band che il pubblico di Umbria Jazz ben conosce. Con loro, ospiti speciali, Gianluca Petrella e la soul singer Nadyne Rush.

Infine, il quintetto Scannapieco-Geremia, vincitore dell’ultimo Conad Contest. Esibirsi sui palchi di Umbria Jazz è uno dei premi riservati al vincitore.

Confermato anche UJ4KIDS, lo spazio riservato a bambini e ragazzi, per favorire lo sviluppo di una sensibilità musicale e rendere familiare l’esperienza dell’ascolt. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del festival.