Umbria, il boom degli affitti-brevi. Quasi duemila abitazioni. E non solo

Sono 1.995 le abitazioni ufficialmente destinate a "locazioni turistiche" in Umbria. Ma se ne stimano come minimo altre mille non registrate. In questi giorni di ricerca spasmodica di case in affitto a Perugia soprattutto da parte degli studenti universitari, ecco che dal portale della Regione si possono avere numeri un po’ più precisi sulle stanze o gli appartamenti destinati agli "affitti brevi".

L’elenco è fatto di 133 pagine e comune per comune viene illustrata la lista di quali sono e dove si possono trovare. Insieme ad essa c’è la normativa precisa di carattere nazionale e regionale, alla base della quale viene spiegato che "per locazioni turistiche si intendono quei contratti di locazione che hanno a oggetto immobili abitativi, con durata non superiore a 30 giorni e che sono stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa". Insomma gli appartamenti vanno registrati, gli ospiti pure, con tanto di regime fiscale ordinario o agevolato. E anche in Umbria c’è stato un vero e proprio boom a partire dal 2021, l’anno dopo la pandemia. Il motivo? Semplice, meno rischi e una redditività tre volte superiore a quella di un affitto "normale": se in un mese si incassano 450 euro per un bilocale, con l’affitto breve si può salire a 1.200 e oltre. "I proprietari di abitazioni ormai non affittano più a famiglie o a persone per un lungo periodo – ha spiegato a La Nazione Fabio Dominici, presidente degli agenti immobiliari Fimaa Umbria Confcommercio –: purtroppo le norme non tutelano gli affittuari e se qualcuno non paga il canone servono anni per risolvere la questione. Così tanti lasciano le case sfitte oppure affittano stagionalmente agli studenti". O meglio ancora affittano con il sistema di Airbnb. Come accennato c’è anche la questione del "sommerso" che non è irrilevante.