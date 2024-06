Umbria Film Festival, le novità. A Montone il Corvo e un sabato pop

Umbria Film Festival svela le sue prime carte e propone un assaggio della sua sua ventottesima edizione, la prima con la direzione artistica di Alessandro De Simone, che si terrà nel borgo di Montone dal 10 al 14 luglio. Fedele alla sua anima indipendente, cinefila e tesa a far conoscere prodotti di altissimo livello spesso preclusi al pubblico più vasto, il Festival celebra quest’anno i 30 anni de Il Corvo di Alex Proyas, il film cult e “maledetto” per la tragica scomparsa sul set del protagonista Brandon Lee, figlio di Bruce, ed entrato nell’immaginario collettivo e della cultura pop.

In questa chiave, Montone strizzerà anche l’occhio all’universo comics con un altro attesissimo evento: la presentazione di “Maledetto Poeta“ di Mattia Labadessa, che segna dopo quattro anni il ritorno dell’artista napoletano, fumettista, illustratore, cantautore e star dei social. Con il suo nuovo graphic novel Labadessa affida al suo celebre uomo uccello i temi più cari alla sua poetica: la difficoltà nella gestione dei rapporti personali, il senso di inadeguatezza, la poesia e l’arte come appigli per riuscire a trovare un posto nel mondo. Il Sabato Pop vedrà la collaborazione di “UmbriaCon“, comic convention che ha debuttato con successo lo scorso gennaio.

Anche quest’anno il Presidente del Festival sarà il grande regista Terry Gilliam, dal 2010 cittadino onorario di Montone, ideatore e da sempre sostenitore appassionato della manifestazione. Novità invece per la direzione artistica, quest’anno affidata a Alessandro De Simone, critico e giornalista cinematografico. "Dopo anni a lavorare nel circuito festivaliero – commenta – l’opportunità di dirigere un festival prestigioso come l’Umbria Film Festival è arrivata come un fulmine a ciel sereno. È la mia prima direzione artistica, è una sfida bellissima per cui ringrazio l’Associazione per la fiducia accordatami. Sto già lavorando per comporre un programma all’altezza di questa manifestazione che ha delle enormi prospettive e che mi auguro di far crescere come merita nel corso già di questa ventottesima edizione e nei prossimi anni".

Anche quest’anno il Festival sarà composto da tre blocchi principali. Il primo dedicato ai lungometraggi e anteprime internazionali, Il secondo è Amarcorti, concorso dedicato ai cortometraggi italiani e Infine c’è il concorso internazionali di corti animati per bambini ha finalmente un nome, “Monto“